Polizeieinsatz in Leonberg: Erneuter Trickdiebstahl – diesmal bei Aldi

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 58-Jährige ist in Leonberg Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Berichte über solche Fälle häufen sich.











Schon wieder ein Trickdiebstahl in Leonberg im Umfeld der Römerstraße: Diesmal hat es am Mittwochnachmittag eine 58 Jahre alte Frau auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Schweizermühle erwischt. Als die 58-Jährige gerade rückwärts ausparken wollte, stellte sich eine fremde Frau hinter das Auto und gab ihr Zeichen. Sie stieg daraufhin aus und entdeckte Münzgeld, das hinter einem ihrer Reifen lag. Die 58-Jährige half der Fremden, das Geld aufzuheben – davon überzeugt, dass es der Frau gehören würde. Diese winkte aber ab und ging davon. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei nur um ein Ablenkungsmanöver. Denn als die 58-Jährige sich vergewissern wollte, ob sie das Geld vielleicht selbst verloren hatte, und ihre Handtasche vom Rücksitz holen wollte, stellte sie fest, dass die Tasche fehlte. Darin befanden sich persönliche Dokumente, Schlüssel und Bargeld im Geldbeutel.