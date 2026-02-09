Polizeieinsatz in Leonberg: 32-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss und mit gefälschten Papieren

Ein 32-Jähriger prallt mit seinem Kleintransporter auf einen Mercedes. Das ist aber längst nicht alles, was die Polizei vor Ort feststellt.
Zunächst sah es nach einem Routineeinsatz aus, doch dann entwickelte sich eine Unfallaufnahme am Sonntag um 11.50 Uhr für die Leonberger Polizei zu einer größeren Sache. Was war passiert? An einer roten Ampel in der Südrandstraße bremste eine 27-Jährige ihren Mercedes ab. Unmittelbar danach krachte ein Kleintransporter auf den Wagen. Dessen 32-jähriger Fahrer hatte den anhaltenden Mercedes offenbar übersehen.