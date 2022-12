1 Ein Unbekannter soll am Montagnachmittag einen elfjährigen Jungen sowie einen 17-Jährigen gewaltsam am Verlassen eines Linienbusses gehindert haben. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein Mann tritt und schlägt am Montagnachmittag in Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Elfjährigen in einem Linienbus. Der Junge stürzt anschließend aus dem Bus und wird in einer Klinik ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen.















Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen fahndet nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, in Echterdingen ein Kind getreten haben soll. Wie die Polizei berichtet, versperrte der Mann einem elfjährigen Jungen sowie einem 17-Jährigen an der Haltestelle Waldhornstraße den Weg, um beide am Verlassen des Busses der Linie 818 in Richtung Stetten zu hindern. Anschließend habe der Unbekannte das Kind gestoßen und getreten, wodurch der Elfjährige aus dem stehenden Bus gestürzt sei. Der Junge habe sich dabei leicht verletzt und sei ambulant in einem Krankenhaus versorgt worden. Der offenbar alkoholisierte Täter wird als circa 30 Jahre alt mit braunen Haaren beschrieben. Er trug nach Zeugenangaben eine Brille, eine dunkelblaue Winterjacke, war mit Jeans bekleidet und hatte eine braune Umhängetasche bei sich. Zeugen, insbesondere die Passanten, die dem Elfjährigen zur Hilfe gekommen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/90 37 70 zu melden.