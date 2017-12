Polizeieinsatz in Herrenberg Verdächtiges Paket im Bürgeramt entdeckt

Von rmu 06. Dezember 2017 - 14:26 Uhr

Der Herrenberger Marktplatz wurde am Mittwoch wegen eines verdächtigen Päckchens gesperrt. Foto: Archiv /factum/Granville

Wegen eines verdächtigen Pakets im Herrenberger Bürgeramt ist der Marktplatz von der Polizei geräumt worden. Die Experten konnten dann allerdings Entwarnung geben.

Böblingen - Im Herrenberger Bürgeramt (Kreis Böblingen) ist am Mittwochmittag ein verdächtiges Paket ohne Absender aufgetaucht. Das teilt die Stadt Herrenberg in einer Pressemitteilung mit. Die Polizei wurde alarmiert, die Beamten räumten den Marktplatz. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mussten das Rathaus und das Bürgeramt verlassen.

Die Experten, die die Sendung noch vor Ort im Bürgeramt untersucht hatten, konnten allerdings bereits um kurz vor 14 Uhr Entwarnung geben: Der Inhalt des Päckchens sei „harmlos“ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe sich lediglich um Prospekte gehandelt.

Der Grund für die Aufregung: in einer Apotheke nahe des Potsdamer Weihnachtsmarkts war am Freitag eine Paketbombe in einem DHL-Paket entdeckt worden. Die Polizei hatte im Anschluss davor gewarnt, Pakete mit unbekanntem Absender entgegenzunehmen. Der Paketdienst wird offenbar derzeit erpresst.