Polizeieinsatz in Hamburg

Der 29-Jährige schnappte sich eine Taube und warf sie durch die Gegend. (Symbolbild)

Ein Betrunkener stört am Hamburger Bahnhof mehrfach eine Personenkontrolle der Polizei. Dann fällt ihm sein Döner aus der Hand. Seinen Zorn darüber bekommt eine Taube zu spüren.









Polizeikontrolle gestört, Döner verloren, Taube durch die Gegend geworfen – am Ende stehen Ermittlungen gegen ihn. Ein 29-Jähriger hat sich am Hamburger Hauptbahnhof ziemlich daneben benommen. Das berichteten die Beamten am Donnerstag.

Demnach störte der offensichtlich alkoholisierte 29-Jährige am Mittwochabend zunächst mehrfach eine Personenkontrolle. Die Beamten forderten ihn auf, die Störungen zu unterlassen.

Taube kommt mit Streifenwagen ins Tierheim

Durch den Alkoholkonsum habe er dann „die Kontrolle über seinen Döner verloren“. Teile des Essens seien auf den Boden gefallen, was einige Tauben ausgenutzt hätten. Einen der Vögel habe der 29-Jährige daraufhin ergriffen und mehrere Meter weit durch die Halle geworfen. Das Tier kam auf dem Rücken unter einer Rolltreppe zum Liegen. Die benommene Taube wurde mit einem Streifenwagen in ein Tierheim gebracht.

Einen Atemalkoholtest lehnte der 29-Jährige ab. Die Ermittler werfen ihm einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor.