Polizeieinsatz in Gingen an der Fils

6 Die Polizei stellte eine Cannabisplantage mit rund hundert Pflanzen sicher. Foto: SDMG

In Gingen an der Fils kommt es am Sonntag zu einer Explosion. Als Polizisten das betroffene Haus durchsuchen, entdecken sie sowohl Chemikalien als auch eine große Cannabisplantage.

Gingen an der Fils - Nach einer Explosion in einem Haus in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) hat die Polizei am Sonntag verschiedene Chemikalien sowie eine Cannabisplantage in dem Gebäude entdeckt. Der 33-jährige Bewohner des Hauses wurde vorübergehend festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte es gegen 15 Uhr einen lauten Knall gegeben. Kurz danach meldeten Zeugen einen Brand. Rauch drang aus einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Als Polizisten anschließend das Haus durchsuchten, fanden sie verschiedene Chemikalien. Ein Bewohner hatte damit offenbar hantiert.

Polizisten entdecken Cannabisplantage

Die Polizei geht davon aus, dass die Chemikalien die Explosion ausgelöst hatten. Verletzt wurde niemand. Spezialisten des Landeskriminalamts unterstützten die Polizei und schafften die Chemikalien aus dem Haus. Teilweise mussten Substanzen auf einem Feld abgebrannt werden, um sie gefahrlos entsorgen zu können.

Neben den Chemikalien stießen die Ermittler auch auf eine Cannabisplantage mit etwa hundert Pflanzen, außerdem etwa 300 Gramm geerntetes Cannabis. Die Polizei stellte das Rauschgift und die Pflanzen sicher.

Den 33-jährigen Bewohner des Hauses nahm die Polizei vorübergehend fest. Die Behörden ermitteln gegen den Mann. Hinweise auf ein politisch motiviertes Handeln des Verdächtigen liegen den Sicherheitsbehörden nicht vor.