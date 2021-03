Polizeieinsatz in Freiberg am Neckar

1 Die Polizeibeamten eilten zur Rettung. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Drei Kinder im Alter von elf Jahren wollen ihren Heimweg abkürzen und gehen dazu in den Gründelbach-Tunnel in Freiberg am Neckar. Allerdings finden sie aus dem Tunnel nicht mehr heraus und wählen den Notruf.

Freiberg am Neckar - Drei Kinder im Alter von elf Jahren haben sich am Samstagnachmittag im Gründelbach-Tunnel in Freiberg am Neckar-Beihingen (Kreis Ludwigsburg) verirrt und daraufhin per Notruf die Polizei verständigt.

Wie die Beamten berichten, waren das Mädchen und die beiden Jungen auf dem Nachhauseweg und wollten eine Abkürzung durch den Tunnel, in dem der Gründelbach fließt, nehmen. So gingen sie bei den Sportanlagen in der Talstraße in den Tunnel. Als sie kein Licht mehr sahen, war es ihnen nicht mehr geheuer und sie wählten gegen 16.15 Uhr den Notruf. Die Kinder teilten den Beamten mit, dass sie aus einem Tunnel mit Wasser in Beihingen nicht mehr herausfinden würden.

Ausflug endet glimpflich

Die alarmierten Polizeibeamten hielten so lange den Anruf aufrecht, bis die Kinder nach einem etwa 30-minütigen Fußmarsch durchnässt bei einem Tunnelzugang in der Mühlstraße auf die Polizisten trafen, die nach ihnen suchten.

Die Beamten übergaben die Kinder anschließend ihren Eltern. So endete der abenteuerliche Ausflug des Trios glücklicherweise dann doch noch glimpflich – bis auf ein verlorenes Handy und einen verlorenen Tretroller.