Polizeieinsatz in Freiberg am Neckar

1 Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam (Symbolbild). Foto: Weingand / STZN

Erst am Dienstag fiel ein 56-Jähriger in einem Freiberger Hallenbad sehr negativ auf, als er betrunken Kinder angepöbelt hatte. Nur einen Tag später musste ihn die Polizei schon wieder in Gewahrsam nehmen.

Freiberg - Bereits zum zweiten Mal stark negativ aufgefallen ist ein 56-Jähriger Mann in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei berichtet, zog der Mann die Aufmerksamkeit von mehreren Passanten auf sich, als er am Mittwoch mit heruntergerutschter Hose und mit grüner Farbe beschmiert auf der Ludwigsburger Straße entlanglief.

Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und stellte dabei fest: Es ist derselbe Mann, der auch schon am Dienstag in einem Freiberger Hallenbad betrunken Kinder angepöbelt hatte. Auch dieses Mal war der Mann stark angetrunken und machte einen verwirrten Eindruck. Deswegen nahmen ihn die Beamten mit. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.