Polizeieinsatz in Frankfurt

1 Die Polizei war in Frankfurtwegen einer wegen „aktuter Bedrohungslage“ im Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago images / Andreas Gora/Andreas Gora

Die Polizei hat am Dienstag im Frankfurter Stadtteil Gallus wegen eines SEK-Einsatzes mehrere Straßen abgesperrt. Mittlerweile sind bei einem Großeinsatz der Polizei im Stadtteil Gallus zwei Männer festgenommen worden.

Frankfurt/Main - In Frankfurt am Main sind bei einem Großeinsatz der Polizei im Stadtteil Gallus zwei Männer festgenommen worden. Nach ersten Ermittlungen ging dem Einsatz wegen einer angeblichen Bedrohungslage mit Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos am Dienstag ein Missbrauch des Notrufs voraus, wie die Polizei mitteilte. Die Übernahme der Kosten werde geprüft.

Der Einsatz sorgte zwischenzeitlich für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein Anrufer habe sich am Mittag beim Notruf der Feuerwehr gemeldet und damit gedroht, sich selbst und andere Menschen zu verletzen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei der gesamte Bereich, aus dem der Anruf kam, abgesperrt worden. In einer Wohnung seien zwei stark alkoholisierte Männer festgenommen worden. Wer von ihnen den Notruf absetzte, war unklar. Der Einsatz war am Nachmittag beendet.