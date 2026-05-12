Polizeieinsatz in Feuerbach: Fahndung nach Streit auf Bosch-Werksgelände
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Die Polizei musste am Dienstagnachmittag zu einem Alarmfall nach Feuerbach ausrücken. Am Ende wurde ein Tatverdächtiger festgenommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/imagebroker

Nach einem Streit auf dem Bosch-Werksgelände hat die Polizei einen tatverdächtigen Mitarbeiter gesucht. Die Suche endete vier Kilometer entfernt.

Aufregung in Feuerbach am Nachmittag: Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Dienstag gegen 15.20 Uhr in das Werk am Bosch-Standort in der Wernerstraße aus. Vorausgegangen war ein Streit unter Mitarbeitern einer externen Firma, bei dem einer der beiden verletzt wurde. Weil der Tatverdächtige anschließend flüchtete, wurde eine Fahndung ausgelöst, die laut Stuttgarter Polizei eine größere Personalstärke erforderte. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

 

Der Gesuchte blieb zunächst spurlos verschwunden. Es war unklar, ob er sich noch auf dem Werksgelände aufhielt oder schon den Ort verlassen hatte. Erst gegen 16.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Der Tatverdächtige tauchte etwa vier Kilometer entfernt auf dem Revier in Zuffenhausen auf und stellte sich. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.

„Betrieb wurde nicht beeinträchtigt“

Auf Anfrage erklärte eine Bosch-Sprecherin, dass sich der Vorfall in einem Büroraum am Standort ereignet habe. Bei der Handgreiflichkeit zwischen zwei Mitarbeitern einer Fremdfirma habe einer der beiden Beteiligten leichte Verletzungen erlitten und sei medizinisch versorgt worden. „Bosch unterstützt die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorgang“, so die Sprecherin, „der Betrieb am Standort wurde nicht beeinträchtigt.“

 