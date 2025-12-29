1 Die Polizei geht davon aus, dass bei dem Unfall Drogen im Spiel waren (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Vermutlich stand der Verursacher laut Polizei unter Drogeneinfluss: In der Fellbacher Kleinfeldstraße wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei geparkte Autos beschädigt.











Zwei Autos wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Fellbacher Kleinfeldstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 20.55 Uhr am Freitagabend in der Kleinfeldstraße mehrere Unfälle verursacht. Er streifte zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.