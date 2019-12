1 Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen zu dem Streit in Esslingen aus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mit einem Schwert taucht ein Mann in Esslingen mitten in der Nacht bei seiner Ex-Frau auf. Schüsse aus einer Schreckschusswaffe fallen. Die Polizei rückt aus.

Esslingen - Ein Streit zwischen einem Ex-Ehepaar hat in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Eine Frau hatte gegen 1.45 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass ihr früherer Ehegatte mit einem Schwert vor dem Haus in der Obertürkheimer Straße stehe. Außerdem seien Schüsse gefallen. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, war der Streit beendet und der Mann weg. Die Polizei traf den 42-Jährigen schließlich in der weiteren Umgebung an und nahm ihn vorläufig fest.

Laut den Beamten war es zuvor zu einem Gerangel zwischen den Ex-Partnern gekommen. Dabei hatte die Frau dem Mann das mitgeführte Schwert abgenommen, wobei sie sich leicht verletzte. Zu einem Angriff mit dem Schwert soll es angeblich nicht gekommen sein. Offenbar waren bei dem Vorfall auch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden, wofür sich die Beteiligten gegenseitig verantwortlich machen. Der 42-Jährige befindet sich wieder auf freiem Fuß.