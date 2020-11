1 Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei überraschte die mutmaßlichen Täter in Erligheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Arno Burgi

Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei überrascht zwei Männer, die offenbar einen Geldautomaten in Erligheim sprengen wollten. Als einer der beiden mit einem Schraubendreher auf die Beamten losgeht, fallen Schüsse.

Erligheim - Spezialkräfte der Polizei haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer überrascht, die in einer SB-Bankfiliale in der Bönnigheimer Straße in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) offenbar einen Bankautomaten sprengen wollten. Als einer der Verdächtigen mit einem Schraubendreher auf die Beamten losging, machten diese von ihren Schusswaffen Gebrauch, der Mann wurde getroffen und starb noch vor Ort. Dies meldet die Polizei.

Die Ludwigsburger Kriminalpolizei war im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens auf die zwei Tatverdächtigen gekommen, die möglicherweise für eine Reihe von Geldautomatensprengungen in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn verantwortlich waren. Als die beiden Männer gegen 1.55 Uhr zur Sprengung des Geldautomaten in der Filiale in Erligheim ansetzen, erfolgte der Zugriff eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) der Polizei.

Tatverdächtiger tödlich getroffen

Einer der Tatverdächtigen, der sich zu dem Zeitpunkt im Vorraum der Bank aufhielt, soll mit einem Schraubendreher auf die Beamten losgegangen sein, sodass die Polizisten von ihren Schusswaffen Gebrauch machten und den Verdächtigen trafen. Obwohl die Einsatzkräfte sofort versuchten, den Getroffenen wiederzubeleben, verstarb dieser noch vor Ort. Der zweite Tatverdächtige versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber durch die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Spezialisten der Spurensicherung der Kriminalpolizei sind am Einsatzort.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für die Geldautomatensprengung in Ottmarsheim Mitte Oktober verantwortlich sind, ist Teil der Ermittlungen.