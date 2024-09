Polizeieinsatz in der Ludwigsburger Oststadt: Jähes Erwachen: Warum kreiste ein Hubschrauber am Montagmorgen?

1 Eine halbe Stunde lang kreiste der Helikopter über der Ludwigsburger Oststadt. Foto: Rene Ruprecht/dpa

Eine halbe Stunde lang kreiste ein Polizeihubschrauber am frühen Montagmorgen über der Ludwigsburger Oststadt. Der Grund für den Einsatz war die Suche nach einer vermissten Krankenhaus-Patientin.











Es war am Montagvormittag das Thema in der Oststadt von Ludwigsburg: Viele Bewohner wurden am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Ursache war ein Polizeihubschrauber, der etwa eine halbe Stunde lang in der näheren und weiteren Umgebung des Krankenhauses seine Kreise zog und offensichtlich jemanden suchte. Angesichts der jüngsten Messerattacken und in Erinnerung an den tödlichen Messerangriff in der Oststadt vor zwei Jahren befürchteten einige Schlimmes – und schlossen rasch Balkontüren und Fenster.