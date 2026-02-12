Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße: Eskalation in Winnenden: 24-Jähriger belästigt Frau und greift Polizisten an
1
Als die Beamten in der Bahnhofstraße die Personalien des Mannes feststellen wollten, eskalierte die Situation (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein aggressiver 24-Jähriger sorgte in Winnenden für einen Polizeieinsatz. Er belästigte eine Frau und wehrte sich massiv gegen die Beamten. Welche Strafen ihm nun bevorstehen.

Ein aggressiver 24-Jähriger hat am Mittwochabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll zunächst eine Frau in der Bahnhofstraße belästigt und anschließend die eingesetzten Beamten angegriffen haben.Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr. Als die Beamten vor Ort die Personalien des Mannes feststellen wollten, eskalierte die Situation.

 

Der 24-Jährige reagierte sofort aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Da er keinen Ausweis bei sich hatte, sollte er zur weiteren Klärung auf das Polizeirevier gebracht werden. Dagegen setzte er sich massiv zur Wehr: Er trat mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte und setzte seine Beschimpfungen und Drohungen fort.

Um weitere Störungen zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann schließlich in Gewahrsam. Er wurde in eine Zelle gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu – unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung.

 