1 Die beiden Frauen und das Kind kommen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Boris Roessler

Zwischen zwei Frauen in einer Flüchtlingsunterkunft eskaliert ein Streit. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wird der einjährige Sohn verletzt, den eine 30-Jährige auf dem Rücken trägt.

Böblingen - Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Böblingen ist am Donnerstag ein einjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, endete eine Auseinandersetzung zwischen einer 30-Jährigen und 31-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Eugen-Bolz-Straße mit körperlicher Gewalt. Gegen 21.20 Uhr eskalierte offenbar der Streit. Dabei stieß die jüngere Frau die 31-Jährige gegen einen Schrank, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt den Einjährigen auf dem Rücken trug. Das Kind wurde leicht verletzt.

Danach soll die 30-Jährige die Frau mit ihrem Kind mit einer zerbrochenen Glasflasche und einem Stein angegriffen haben. Zudem riss sie ihr einige Haare aus. Beide Frauen beleidigten sich offenbar auch und die 31-Jährige soll ihre Kontrahentin ebenfalls geschlagen und gekratzt haben. Weitere Mitbewohner konnten die aggressiven Frauen schließlich voneinander trennen.

Das Kleinkind kommt in eine Kinderklinik

Laut Polizei beruhigten sich die Frauen jedoch erst, als die Beamten vor Ort waren. Der Auslöser des Streits sei offenbar eine Unstimmigkeit über die Bezahlung eines im Internet bestellten Pakets gewesen sein, teilen die Beamten mit. Beide Frauen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und in unterschiedliche Krankenhäuser gebraucht. Der Kleine kam zur Untersuchung in eine Kinderklinik. Gegen die Frauen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.