1 Die Polizei wurde am Samstag in die Mercaden gerufen, weil dort eine junge Frau auffällig und renitent geworden war. Foto: EIBNER/DROFITSCH/EIBNER/DROFITSCH

Eine junge Frau pöbelt am Samstag in den Böblinger Mercacden grundlos Personen an und schreit herum. Als Sicherheitsdienst und Polizei eingreifen, wird die Frau aggressiv.















Eine junge Frau pöbelte in den Böblinger Mercaden offensichtlich grundlos Personen an und schrie herum. Als eine Streifenbesatzung am Samstag gegen 12.45 Uhr in dem Einkaufszentrum eintraf, war die Situation bereits weiter eskaliert. Wie die Polizei berichtet, hatte das Sicherheitspersonal die Frau fixiert, weil sie offenbar unter dem Eindruck psychischer Probleme stand. Sie leistete starke Gegenwehr und biss dabei einem Sicherheitsmitarbeiter in den Unterarm. Der 47-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Auch gegenüber der Polizei verhielt sich die Frau aggressiv, weshalb die Beamten ihr Handschließen anlegten. Dagegen wehrte sie sich laut Polizeibericht weiterhin vehement, beleidigte die Einsatzkräfte, versuchte sie zu treten und zu beißen.

Episode endet in einer psychiatrischen Einrichtung

Als nach einiger Zeit der Rettungsdienst vor Ort ankam, wurde die 25-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Sie hat nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.