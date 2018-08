Polizeieinsatz in Bietigheim-Bissingen Wüste Prügelei auf Bietigheimer Kaufland-Parkplatz

Von red 21. August 2018 - 15:02 Uhr

Beim Bietigheimer Kaufland ist es zu einer Schlägerei gekommen. Foto: FACTUM-WEISE

Zwei Männer halten einen 37-Jährigen fest und schlagen ihn, so dass er ins Krankenhaus muss. Die Polizei hat auf dem Kaufland-Parkplatz in Bietigheim-Bissingen Mühe, die Schläger festzunehmen.

Bietigheim-Bissingen - Der Streit zwischen mehreren Männern ist in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eskaliert. Die Polizei konnte einen der zwei aggressive Schläger nur mit Mühe festnehmen. Das Ganze geschah am Montagabend auf dem Parkplatz des Kauflandes.

Mehr zum Thema

Zunächst kam es zu einem heftigen Streit zwischen dem 37-Jährigen und einem weiteren Mann, die offenbar zu viel Alkohol getrunken hatten. Zu den beiden Streithähnen gesellte sich ein ebenfalls betrunkener 33-Jähriger, mischte sich in den Disput ein und schlug dem 37-Jährigen ins Gesicht. Dann kam ein weiterer Mann hinzu und hielt den 37-Jährigen fest, sodass der aggressive junge Mann ein weiteres Mal zuschlagen konnte.

Die Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Irgendwann gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die den 33-Jährigen festnahm. Die Beamten mussten ihn auf den Boden drücken, da er sich zur Wehr setzte. Außerdem kam ihm sein Komplize zur Hilfe, der das Opfer zuvor festgehalten hat. Auch ihn wollten die Polizisten festnehmen, dabei mussten sie, laut Polizeimeldung, sogar Pfefferspray einsetzen.

Der 37-Jährige, der durch die Schläge verletzt worden ist, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Schläger kamen aufs Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Sie mussten bis Dienstagmorgen in der Zelle bleiben.