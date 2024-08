Polizeieinsatz in Bietigheim-Bissingen: Halbnackter Mann beleidigt und bespuckt Bahnmitarbeiter und Reisende

1 Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Der Unbekannte hat am Mittwoch Personen am Bahnhof Bietigheim-Bissingen und in einem Zug nach Heilbronn beleidigt und angegriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Mann hat Reisende am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen sowie Bahnmitarbeiter in einem Zug beleidigt und bespuckt. Es besteht daher laut der Polizei der Verdacht der Körperverletzung und Beleidigung. Nach weiteren Angaben der Polizeibehörde hat der Unbekannte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen 49-Jährigen am Bahnsteig 9 angesprochen, als dieser auf seinen Zug wartete. Der Unbekannte habe den Mann nach einer Zigarette gefragt, der die Frage verneinte. Daraufhin soll ihn der Unbekannte mehrfach beleidigt und mit der Faust gegen den Oberkörper und gegen die Hand geschlagen haben.