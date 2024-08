Polizeieinsatz in Berlin: Mann sticht in Flüchtlingsunterkunft auf Menschen ein

1 Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Mehrere Menschen sind bei einem Messerangriff in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Motiv ist noch nicht bekannt.











Ein 21-jähriger Mann hat in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Marzahn mit einem Messer mehrere Menschen verletzt. Sieben Menschen erlitten am Dienstagabend Verletzungen, darunter eine 15-jährige Jugendliche, ein Wachmann und ein Besucher der Unterkunft in der Bitterfelder Straße, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Außerdem wurde auch der mutmaßliche Täter verletzt. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Der Grund für den Angriff ist bislang unklar.