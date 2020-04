Coronavirus in Stuttgarts Krankenhäusern Angespannte Ruhe in den Kliniken

Die Zahl der Infizierten in Stuttgart steigt zwar, aber die Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Doch die Sorge der Kliniken ist: Was passiert, wenn die Bürger über Ostern womöglich die Kontaktbeschränkungen nicht mehr so streng einhalten wie bisher?