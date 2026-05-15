Polizeieinsatz in Aalen: Unbekannter überfallt Juwelier – Fahndung mit Hubschrauber

1 Die Polizei in Aalen sucht fieberhaft nach dem einen Mann, der ein Juwelier überfallen hat (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images/Markus Brandhuber via www.imago-images.de

Am helllichten Tag schlägt ein Unbekannter beim Juwelier zu, bedroht eine Angestellte und entkommt mit kostbarem Schmuck. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem Täter.











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Ein unbekannter Mann hat ein Juweliergeschäft in Aalen (Ostalbkreis) überfallen und Schmuck im Wert eines oberen fünfstelligen Betrags erbeutet. Der Täter betrat am Nachmittag das Geschäft und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlug er mehrere Vitrinen ein und nahm die Schmuckstücke an sich. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann.