In Strümpfelbach im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei einen Mann überwältigt, der sich mit einem Schwert am Fenster gezeigt haben soll. Spezialkräfte waren im Einsatz.

Die Polizei ist am Sonntagnachmittag mit Spezialkräften zu einem Einsatz in Weinstadt im Rems-Murr-Kreis ausgerückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei ein Mann im Stadtteil Strümpfelbach von den Einsatzkräften überwältigt worden, der eine Bedrohungslage ausgelöst und sich „unkooperativ“ gezeigt habe.

Der Mann habe sich gegen 16 Uhr in seiner Wohnung verschanzt nach einem Streit mit Nachbarn. Ein Notruf sei bei der Polizei eingegangen, woraufhin aufgrund der unklaren Lage ein Spezialeinsatzkommando zu dem Haus ausrückte, in dem sich der Mann allein aufgehalten haben soll.

Polizei überwältigt Mann

Gegen 19 Uhr konnten die Beamten den Mann überwältigen. Augenzeugen zufolge soll er sich zuvor mit einem Schwert am Fenster des Wohnhauses gezeigt haben. Diese Angaben bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Die Polizei hatte am Nachmittag die Umgebung des Hauses abgesperrt. Für Anwohner habe keine Gefahr bestanden, teilte der Polizeisprecher mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei daher in eine Klinik gebracht worden, teilte der Sprecher mit.