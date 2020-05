1 Die Polizei nahm zuerst alle Männer vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei wird in der Nacht wegen einer Messerverletzung in eine Wohnung in Steinheim an der Murr gerufen. Dort halten sich fünf teilweise stark betrunkene Männer auf, einer davon ist verletzt.

Steinheim an der Murr - Die Polizei ist am frühen Donnerstagmorgen in Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) zu einer Auseinandersetzung von mehreren Betrunken gerufen worden. Wie die Beamten berichten, meldete sich gegen 0.35 Uhr ein Anrufer und sagte, dass in einer Wohnung in der Kleinbottwarer Straße ein Mann durch ein Messer verletzt worden wäre.

In der besagten Wohnung traf die Polizei auf eine stark alkoholisierten 48-Jährigen, der den Beamten das Messer übergab und sich als Zeuge herausstellte. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 22-Jährigen, dem ein 21-Jähriger erste Hilfe leistete. Außerdem befanden sich noch zwei weitere Männer im Alter von 55 und 21 Jahren in der Wohnung. Die fünf Männer wurden allesamt vorläufig festgenommen, da nicht klar war, wer an der Tat beteiligt war.

55-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert

Die Verletzungen des 21-Jährigen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort stellte sich die Wunde als oberflächlich heraus. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde der 55-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.