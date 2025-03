Polizeieinsatz im Kreis Esslingen: 39-Jährige getötet - verdächtiger Ex-Freund stirbt nach Flucht

1 Mögliches Tötungsdelikt in Ostfildern: Die Polizei ist am Sonntagabend zu einem Einsatz im Kreis Esslingen ausgerückt. Foto: /SDMG / Kaczor

Die Polizei rückt zu einem Einsatz in Ostfildern im Kreis Esslingen aus. Ein 36-Jähriger soll seine Ex-Freundin getötet haben. Der Verdächtige stirbt nach einer Verfolgungsjagd.











Ein Mann hat offenbar am Sonntagabend seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Ostfildern getötet. Zuvor war über Notruf eine leblose Person in einem Wohnhaus in der Friedrich-List-Straße im Kreis Esslingen gemeldet worden. Eine zum Einsatzort gerufene Notärztin stellte den Tod der 39-Jährigen fest. Der Tatverdächtige starb laut dem Polizeibericht auf der Flucht.