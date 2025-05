Polizeieinsatz im Kreis Böblingen: Massagesalon in Ehningen durchsucht – Verdacht auf illegale Prostitution

Massagesalon in Ehningen durchsucht – Verdacht auf illegale Prostitution

1 Bundesweit sind bei der Aktion 800 Beamte der Bundespolizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/BildFunkMV

Die Bundespolizei durchsucht am Donnerstag Wohnungen in acht Bundesländern. Es geht um illegalen Aufenthalt und Prostitution. Unter anderem dabei: ein Massagesalon in Ehningen.











Wegen des Verdachts auf Schleuserkriminalität und illegale Prostitution gibt es seit Donnerstagmorgen Durchsuchungen in acht Bundesländern. Bei einem der durchsuchten Objekte handele es sich um einen Massagesalon in Ehningen (Kreis Böblingen), sagte Verena Nastoll, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Frankfurt. Angaben dazu, wo genau sich der betroffene Salon befindet, machte sie allerdings nicht.