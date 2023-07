1 Die Bundespolizei sperrte die Zugstrecke für alle Bahnen. Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

Zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht geht in der Nacht zum Montag nichts mehr auf den Schienen zwischen Esslingen und Untertürkheim. Was war der Grund?









Gegen 23.15 Uhr hat die Zugbegleiterin des RE 5 mit Ziel Stuttgart angeregt, die Reisenden sollten doch auf den Bahnsteig treten und etwas frische Luft in der tropisch heißen Nacht genießen. Es werde nämlich dauern, bis der Zug weiterfahre – und das so kurz vorm Ziel. Der Grund: „Es sind Personen in den Gleisen gesehen worden. Die Bundespolizei hat die Strecke zwischen Esslingen und Untertürkheim gesperrt“, heißt es im Zug.