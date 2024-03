1 Die Geiselnahme in einem Café im niederländischen Ede in der Provinz Gelderland ist beendet. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um ein Café in den Niederlanden: Ein Mann bedroht laut Staatsanwaltschaft vier Menschen mit einem Messer. Die Geiselnahme endet erst nach vielen Stunden.











Link kopiert



Ede - Ein Mann hat in den Niederlanden über Stunden vier Geiseln in einem Café in seiner Gewalt gehabt und mit Messern bedroht. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Täter ergab sich in der Stadt Ede unweit von Utrecht und wurde festgenommen. Auf Videos ist zu sehen, wie der maskierte Mann mit erhobenen Händen das Gebäude verließ und abgeführt wurde. Laut Staatsanwaltschaft ist er der Polizei bekannt. Alle vier Geiseln wurden freigelassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.