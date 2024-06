Polizeieinsatz beim Public Viewing in Stuttgart: Messerstecherei in der Fanzone auf dem Schlossplatz

Messerstecherei in der Fanzone auf dem Schlossplatz

Polizeieinsatz beim Public Viewing in Stuttgart

1 Die Polizei sucht mit Taschenlampen in der Menge nach den an der Tat beteiligten Personen. Foto: red/Christine Bilger

Mit einem Polizeieinsatz mitten in der EM-Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz findet ein bis dahin spannender Fußballabend ein jähes Ende. Was ist bisher bekannt?











Mit einer blutigen Auseinandersetzung hat der Fußballabend auf dem Schlossplatz geendet. Kurz vor Abpfiff der Partie Türkei gegen Tschechien ist die Polizei mit massiven Kräften in die Menge auf dem Ehrenhof vor der Leinwand gegangen. Mit Taschenlampen suchten sie die Reihen ab. Inmitten der Fans war es laut der Polizei zu einem Streit gekommen, dabei brach eine Schlägerei aus. Ein Beteiligter soll dabei mit einem Messer oder einer anderen Stichwaffe zwei Personen verletzt haben, sagte Timo Brenner, der Sprecher der Stuttgarter Polizei. Wie schwer, das war in der Nacht noch nicht bekannt. Die Polizei habe mehrere Personen festgenommen – darunter auch Tatverdächtige aus der Auseinandersetzung in der Fanzone.