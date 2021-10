1 Etwa 200 Menschen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz eingefunden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Polizei hat am Samstagmittag mehrere Versammlungen in der Stuttgarter Innenstadt aufgelöst. Die Stadt hatte im Vorfeld mehrere Demonstrationen der Querdenker-Bewegung verboten.















Stuttgart - Auf dem Stuttgarter Schlossplatz kam es am Samstagmittag zu bemerkenswerten Szenen. Etwa 200 Menschen gingen, in kleinen Gruppen verteilt, die Königstraße entlang. Am Schlossplatz skandierten sie vereinzelt: „Friede, Freiheit, keine Diktatur“. So zeigen es Videos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wie auch auf einer einschlägigen Querdenker-Chatgruppe.

Ein Sprecher der Polizei erklärte, Beamte hätten mehrere Trommeln, Lautsprecher und andere Versammlungsmittel sichergestellt. Etwa 50 Personen, die man der Querdenker-Bewegung zurechne seien kontrolliert worden. Mehrere Versammlungen am Eckensee und auf dem Schlossplatz musste die Polizei auflösen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Versammlungsverbot für Querdenker

Erst am Donnerstag hatte die Stadt Stuttgart zwei „Querdenken“-Demos für dieses Wochenende verboten. Bei früheren Demonstrationen habe es vorsätzliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht gegeben, hieß es zur Begründung aus dem Rathaus. Zudem sei die Masken- und Abstandspflicht nicht eingehalten worden.