Stuttgart - Eine Sozialarbeiterin der Mobilen Jugendarbeit hat am Samstagabend ein beeindruckendes Erlebnis gehabt: Sie habe beobachtet, wie ein junger Mann einen Stein aufhob, um ihn gegen die Polizei zu werfen. Die Streetworkerin sprach ihn an, was er da mache und warum. „Da hat er den Stein wieder weggelegt. Und eingeräumt, dass er sich gar nicht erklären kann, was mit ihm los war, warum er das tat“, schildert Simon Fregin, der Leiter des Teams für die Innenstadt bei der Mobilen Jugendarbeit, das Erlebnis seiner Kollegin.