Polizeieinsatz am Crailsheimer Bahnhof

1 Zwischen VfB-Fans und Anhängern des Halleschen FC ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Rund 150 VfB-Fans warten am Bahnhof in Crailsheim auf ihre Weiterfahrt, als sie auf etwa 50 Anhänger des Halleschen FC treffen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.

Crailsheim - Zwischen Fans des VfB Stuttgart und Anhängern des Halleschen FC ist es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Crailsheim gekommen.

Wie die Polizei berichtet, waren rund 150 Fans der Schwaben nach der 0:2-Niederlage in Fürth auf der Heimreise und warteten in Crailsheim auf ihren Anschlusszug, während etwa 50 Halle-Anhänger nach der 0:1-Niederlage bei der SG Sonnenhof Großaspach ebenfalls in Crailsheim auf ihre Weiterfahrt warteten.

Dabei kam es Polizeiangaben zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fangruppierungen. Ob dabei Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Die VfB-Fans setzten gegen 18.10 Uhr ihre Reise nach Hause fort.