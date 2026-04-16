Polizeieinsatz am Bahnhof Marbach: Mehrere leicht verletzte Personen – Lage noch unklar

5 Am Bahnhof in Marbach kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz. Foto:

Am Donnerstagabend kommt es am Bahnhof in Marbach (Kreis Ludwigsburg) zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Personen werden leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.











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Am Bahnhof in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat es am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass es einen Vorfall mit mehreren leicht verletzten Personen gegeben habe. Zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben, weil der Einsatz noch lief. Gemeldet wurde der Vorfall gegen 19 Uhr. Aus Ermittlungsgründen nannte die Polizei keine weiteren Einzelheiten.