1 Der Betrug fliegt meistens in der Apotheke auf: Nur mit echtem Chargenaufkleber bekommt man den digitalen Nachweis. Foto: imago/Heike Lyding

Immer wieder versuchen es Impfverweigerer, mit nachgemachten Impfpässen an digitale Nachweise zu kommen. Wie viele hat die Polizei bereits erwischt?















Stuttgart - Alarm schlagen immer die Apotheken: Wenn verdächtig wirkende Impfpässe auf der Verkaufstheken liegen, wählen die Mitarbeitenden umgehend die 110 und verständigen die Polizei. Das ist in den zurückliegenden Tagen in Stuttgart wieder zwölf mal geschehen, mit klaren Konsequenzen für die Verdächtigen: Am vergangenen Donnerstag durchsuchte die Polizei die Wohnungen von zwölf Personen in Stuttgart und dem Landkreis Ludwigsburg. Die vier Frauen und acht Männer sollen versucht haben, an einen digitalen Impfnachweis zu kommen, obwohl sie gar keine Coronaschutzimpfung erhalten hatten.

Apotheken stellen digitale Zertifikate aus

Der Gang in die Apotheke ist notwendig, weil mittlerweile nur noch digitale Impfnachweise akzeptiert werden. Diese kann man in Papierform von der Apotheke ausgedruckt, auf einer personalisierten Karte oder ins Smartphone eingelesen mit sich tragen und bei Bedarf vorlegen. Dazu erstellen die Apotheken einen Code, für den sie die Personalien und den Eintrag ins Impfbuch benötigen. Wer sich einen falschen erschleichen will, besorgt sich einen Impfpass mit gefälschtem Aufkleber von der Impfstoffdosis.

Bei den Durchsuchungen wurden neun gefälschte Impfpässe sowie sechs digitale Impfzertifikate entdeckt. Ein 40-jähriger Mann hatte zudem mehrere Gramm Marihuana, verschreibungspflichtige Medikamente, Rezepte, die offenbar gefälscht waren und einen Rezeptblock zuhause. Die Polizei wertet nun die Beweismittel aus.

Stuttgarts Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe

Die Polizei Stuttgart hat zur Verfolgung und Bekämpfung der seit vergangenem Sommer kontinuierlich zunehmenden Impfpassfälscherei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, die EG Booster. Die Beamtinnen und Beamten haben bereits 30 Wohnungen durchsucht. Außerdem laufen Ermittlungen in 350 Fällen gegen rund 300 Tatverdächtige. In den allermeisten dieser Fälle handele es sich dabei ebenfalls um Personen, die versucht haben, einen digitalen Nachweis mit einem falschen Impfpass zu bekommen. Ein paar Verdächtige seien jedoch auch darunter, die mit Fälschungen handeln wollten, erläutert eine Sprecherin der Polizei.