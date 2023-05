1 In Stuttgart erlebt die Polizei ein unruhiges Wochenende. Dazu zählte auch ein Einsatz beim DGB-Haus, dass Rechtsextreme am Samstag kurzzeitig besetzt hatten. Foto: Andreas Rosar

Die Auseinandersetzungen verschärfen sich – auch in Stuttgart. Doch wer Sympathie für Gewalttäter zeigt, der macht sich mitschuldig, wenn jemand zu Schaden kommt, sagt Redakteur Kai Müller.









Stuttgart - Was ist nur in Stuttgart los? Erst besetzen am Samstag Mitglieder der Identitären Bewegung, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, für kurze Zeit das DGB-Haus, dann hat die Polizei am Sonntagabend alle Mühe, zwei größere Menschenansammlungen in der Innenstadt aufzulösen.