Polizeieinsätze im Rems-Murr-Kreis: Mann beleidigt Reisende, zieht Notbremse und randaliert am Bahnhof

Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sorgt am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze.
Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Wie die Polizei berichtet, beleidigte der 50-Jährige zunächst gegen 6 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen eine Frau im Alter von 35 Jahren aus noch unbekannten Gründen, woraufhin diese die Bundespolizei alarmierte.