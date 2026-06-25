Polizeibericht: Nach Sturz auf die Straße schwer verletzt

1 Bei einem Unfall ist der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist nach einem Unfall an einer Ampel in Kirchheim ins Krankenhaus eingeliefert worden.











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Schwer verletzt ist der Fahrer eines Kleinkraftrades nach einem Unfall am Mittwoch in Kirchheim in eine Klinik gebracht worden. Der 43-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Schlierbacher Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Kreuzung mit der Untere Steinstraße hielt eine 53 Jahre alte Hyundai-Fahrerin vor einer Fußgängerampel an, die auf Rot schaltete.