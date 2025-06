Konflikt in Ludwigsburg – Polizei stellt mehrere Messer sicher

1 Die Polizei rückte am Sonntagabend in die Myliusstraße aus. Foto: Marc Eich

Zwei Gruppen geraten aneinander und flüchten vor Eintreffen der Polizei. Zwei junge Männer werden gestellt – mit Messern in der Tasche.











Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Myliusstraße. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatten sich die Beteiligten bereits vom Ort des Geschehens entfernt – in Richtung Bahnhof und Arsenalplatz.