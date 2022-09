1 Der Unfall ereignete sich zwischen Esslingen-Zentrum und Esslingen-Brühl. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Infolge eines Auffahrunfalls auf der B 10 bei Esslingen kommt es am Dienstagmorgen zu einem kilometerlangen Stau.















Wegen eines Auffahrunfalls im Berufsverkehr standen zahlreiche Autofahrer am Dienstagmorgen auf der B 10 stundenlang im Stau. Wie die Polizei berichtet, stockte gegen 7.15 Uhr der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Esslingen-Zentrum und -Brühl, weshalb mehrere Fahrer ihre Autos abbremsten. Das sah ein weiterer Autofahrer zu spät, weshalb er auf einen vorausfahrenden Wagen auffuhr. Durch die Kollision wurde dieser auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Zwei der beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu möglichen Verletzten und der Schadenssumme lagen dem Präsidium Reutlingen am Nachmittag noch keine Informationen vor.

Infolge des Unfalls und der Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr um mehr als zehn Kilometer bis auf die Bundesstraße 313. Gegen 10.30 Uhr lief der Verkehr wieder flüssig, berichtete die Polizei. Mehrere der wartenden Verkehrsteilnehmer machten den Beamten zufolge nicht frühzeitig Platz für die Einsatz- und Abschleppfahrzeuge, deswegen verzögerten sich deren Anfahrt sowie die Unfallaufnahme erheblich. Sie sehen nun einer Anzeige entgegen.