Polizeibericht aus Rutesheim und Weissach-Flacht: Unsicheres Fahren: Seniorin fällt auf

1 Die Seniorin war von Rutesheim über Perouse in Richtung Flacht unterwegs. Foto: dpa/Boris Roessler

Die Leonberger Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmenden, die womöglich durch die Fahrweise einer älteren Dame gefährdet wurden.











Mehrere Zeugen haben am Donnerstag, 13. Februar, gegen 13.45 Uhr eine ältere Dame mit einem weißen VW Polo gemeldet, die zunächst am Ortsausgang Rutesheim, im weiteren Verlauf auf der Landesstraße 1180 in Richtung Perouse und anschließend auf der Perouser Straße in Richtung Weissach-Flacht durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Hierbei soll die 86-Jährige laut Informationen der Polizei scheinbar grundlos in einem Kreuzungsbereich beim Ortsausgang Rutesheim Richtung Perouse stehengeblieben sein. Bei langsamer Fahrweise über die Landstraßen sei sie auch in den Gegenverkehr geraten.