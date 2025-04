Polizeibericht aus Leonberg und Renningen: Autos beschädigt und einfach weggefahren

1 Hoher Sachschaden ist bei geparkten Autos entstanden. Foto: ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Polizei sucht Zeugen, die Aussagen zu Unfallfluchten in Leonberg und in Renningen machen können.











Um Hinweise bittet die Polizei bei der Aufklärung zweier Unfallfluchten. Nach deren Information hat ein bislang noch ungekannter Fahrzeuglenker zwischen Freitag, 4. April, und Sonntag, 6. April, 21.30 Uhr, mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten Mercedes in der Eltinger Straße in Leonberg beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der zweite Fall spielte sich in Renningen ab. Hier wurde laut Informationen der Polizei am Sonntag, 6. April, zwischen 7.30 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz Ecke Renninger- und Calwer Straße die hintere Stoßstange eines BMW durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. Dieser entfernte sich, ohne sich um den 2000 Euro-Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zu beiden Fällen an Telefon 07152/ 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de.