Polizeibericht aus Leonberg: Schüsse vor Supermarkt in der Römerstraße

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Vorfall am vergangenen Samstag, 9. November, gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leonberger Römerstraße beobachtet haben. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich um diese Zeit an diesem Ort drei junge Männer aufgehalten, als ein 19-Jähriger, ein mutmaßlicher Bekannter der Gruppe, mit einem Audi vorfuhr. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen aus diesem Trio fuhr der Bekannte wieder davon.

Etwa 15 Minuten später kehrte er zu Fuß mit etwa zehn weiteren Personen zurück und forderte den 21-Jährigen zu einem Gespräch auf der Gebäuderückseite des Supermarktes auf. Dort soll der 19-Jährige mutmaßlich eine Schreckschusspistole gezogen und in Richtung Boden sowie knapp am Gesicht des 21-Jährigen vorbeigeschossen haben. Als der 19-Jährige flüchten wollte, versuchte ein weiterer 21-Jähriger ihn davon abzuhalten. Daraus entstand nach Angaben der Polizei ein Gerangel, bei dem dieser 21-Jährige verletzt wurde. Als der Verletzte sich dann in den Supermarkt flüchtete, soll eine Person aus der Gruppe des 19-Jährigen einen weiteren Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Verletzt wurde in dieser Situation niemand.

Lesen Sie auch

Anschließend flüchteten der 19-Jährige sowie seine Begleiter in eine unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 6050 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.