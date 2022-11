1 Auch das Spezialeinsatzkommando (hier ein Archivbild von 2019) war in Zuffenhausen im Einsatz. Foto: SDMG/Woelfl

Mit einem großen Polizeiaufgebot inklusive behelmter SEK-Kräfte hat die Polizei in Zuffenhausen zwei Lokalitäten ins Visier genommen. Einer der Schauplätze hat eine Vorgeschichte.















Mit einem großen Aufgebot hat die Stuttgarter Kripo am frühen Dienstagmorgen eine Razzia in zwei Lokalitäten in Zuffenhausen in Gang gesetzt. Vor zwei Gebäuden in der Burgunder- und der Straßburger Straße war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) aufmarschiert. Dabei gab es nach Informationen unserer Zeitung auch eine Festnahme. Der Einsatz lief unter dem Begriff der Bandenkriminalität.

Die Einsatzkräfte rückten am Dienstag um 6.30 Uhr in Zuffenhausen an – zu einer Zeit, da die Bars und Bistros eigentlich geschlossen haben. Dass die Spezialkräfte des SEK mit dabei waren, lag offensichtlich auch daran, dass man eine Gewaltbereitschaft der Zielpersonen nicht ausschließen konnte. Was den Beschuldigten vorgeworfen wird, darüber wollte die Polizei zunächst keine Auskunft geben: „Die Ermittlungen dazu sind noch im Gange“, sagt Polizeisprecherin Denise Ray.

Hier fiel vor vier Monaten ein Schuss

Das Schweigen der Ermittler betrifft auch den Tatverdächtigen, der bei der Razzia festgenommen wurde. Was das Dezernat für Bandenkriminalität ihm vorwirft, bleibt vorerst noch unklar. Offenbar soll er noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizeiaktion hat vor allem auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil der Einsatzort an der Ecke Burgunder- und Unterländer Straße schon einmal Schauplatz eines größeren Einsatzes gewesen ist. Vor knapp vier Monaten, am 20. Juli, hatte ein Unbekannter aus einem Auto heraus einen Schuss auf eine Personengruppe abgefeuert, die sich dort vor einer Ladenzeile aufgehalten hatte. Die Kugel traf zum Glück nur eine Glasscheibe. Dieser Anschlag ist bis heute ungeklärt – und hat, wie die Polizei versichert, nichts mit der aktuellen Razzia an dieser Stelle zu tun.