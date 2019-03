1 Die Polizei sperrt an der Kreuzung Rotebühl- und Schwabstraße. Foto: Röckinger

Mit einem großen Aufgebot ist die Polizei im Stuttgarter Westen im Einsatz. Der Verkehr stadteinwärts wird von der Rotenwaldstraße gleich in die Reinsburgstraße geleitet.

Stuttgart - Diesen Dienstagabend haben sich viele Bewohner im Stuttgarter Westen anders vorgestellt: Die Polizei kam mit einem großen Aufgebot an Fahrzeugen in ein Wohnquartier in der Gutenbergstraße mit Sirenen und Blaulicht. Anwohner berichten, dass die Gutenbergstraße abgeriegelt worden ist, dort, wo sich auch das Polizeirevier befindet. Der Verkehr stadteinwärts wird von der Rotenwaldstraße gleich in die Reinsburgstraße geleitet.

Was dort geschieht – die Polizei hüllt sich da in Schweigen. Auf jeden Fall, solange der Einsatz läuft, denn dieser soll ja nicht gefährdet werden. Möglicherweise geht es da um eine Festnahme. Aber wer, wegen was, mit welchen Gründen – darüber erteilt die Polizei keine Auskünfte. Eines ist jedoch sicher: Die Sicherheit der Bevölkerung ist sehr wichtig, gerade in einem Gebiet wie in der Gutenbergstraße, das zu den dicht besiedeltsten Wohnquartieren der Stadt gehört. Deshalb das enorme Polizeiaufgebot.