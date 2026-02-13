Polizei zu Querelen mit Messie-Frau: „Dann ziehen Sie halt aus“

Bewohner des Hauses in der Hohentwielstraße, in dem es Ende Januar gebrannt hat, erneuern ihre Vorwürfe. Das Vertrauen in die Behörden haben sie verloren, sagen sie.
Für die Bewohner des Hauses in der Hohentwielstraße im Stuttgarter Stadtteil Heslach ist eines klar: So wie es war, kann es mit der Messie-Miteigentümerin nicht weitergehen. In der Dachgeschosswohnung über ihnen war in der letzten Januarwoche ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, die schlimmsten Befürchtungen der Nachbarn hingegen wurden wahr.