Alles nur Hysterie oder was? Eine Reihe von Verdachtsfällen um K.-o.-Tropfen bei Großveranstaltungen im Herbst in Stuttgart wird immer rätselhafter.
Werden die Drogenfahnder der Stuttgarter Kripo ihre Ermittlungen mit Aktenzeichen unbekannt schließen müssen? Nach diversen Alarmen um K.-o.-Tropfen bei Veranstaltungen im Herbst in Stuttgart sieht die Bilanz der Ermittler ernüchternd aus. „In keinem der Laborproben hat es einen Nachweis von verdächtigen Substanzen gegeben“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann auf Anfrage unserer Zeitung. Was aber soll dann die körperlichen Beschwerden bei der Halloween-Party, beim ADAC-Supercross oder beim Volksfest ausgelöst haben?