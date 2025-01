Polizei wendet sich mit Fotos an Öffentlichkeit: Intensive Fahndung nach Brandserie in Reichenbach

Intensive Fahndung nach Brandserie in Reichenbach

Polizei wendet sich mit Fotos an Öffentlichkeit

4 Die Polizei fahndet nach mehreren Brandstiftungen im vergangenen Jahr. Bilder der Verdächtigen finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. (Symbolfoto) Foto: imago images//Fabian Geier

Die Polizei fahndet in Reichenbach (Kreis Esslingen) nach drei Unbekannten, die im vergangenen Jahr unter anderem eine Gartenhütte in Brand gesetzt haben sollen. Die Ermittler veröffentlichen Bilder der Verdächtigen und hoffen auf Hinweise.











Link kopiert



Nach einer Brandserie in Reichenbach (Kreis Esslingen), die bereits seit mehreren Wochen andauert, wendet sich die Polizei zur Aufklärung der Fälle mit Fotos an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise, zu drei Tatverdächtigen. Wie ein Sprecher berichtet, wurden bei mehreren Vorfällen Mülleimer und auch Gartenhütten in Brand gesetzt.