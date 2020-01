Nach dem Aus der Rockfabrik Rofa-DJs finden auch im Scala neues Zuhause

Nun ist das Ende der Kult-Discothek in Ludwigsburg besiegelt. In den sozialen Netzwerken verabschieden sich Mitarbeiter und Fans von der Location. Ein Veranstalter in Ludwigsburg will den Rofa-Gängern einen neuen Treffpunkt bieten.