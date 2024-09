Polizei veröffentlicht Video: Brücken-Drama: Jon Bon Jovi rettet einer Frau das Leben

Jon Bon Jovi hat einer "verzweifelten" Frau vom Geländer einer Brücke geholfen, die sich offensichtlich in die Tiefe stürzen wollte. Videoaufnahmen der Polizei zeigen den Sänger, wie er mit der Frau spricht, bevor er sie in Sicherheit bringt.

Jon Bon Jovi (62) hat einer "verzweifelten" Frau vom Geländer einer Brücke in Nashville, Tennessee, geholfen. Offenbar stand die Frau unmittelbar vor einem Suizidversuch. Videoaufnahmen zeigen den Sänger, wie er sich auf das Brückengeländer stützt und mit der Frau spricht, bevor er sie in Sicherheit bringt.

Jon Bon Jovi und eine Frau helfen der anderen Frau

Der US-Sänger war Berichten zufolge gerade dabei, ein Video für seinen Song "The People's House" auf der John-Seigenthaler-Fußgängerbrücke zu drehen, als die Frau auf der anderen Seite des Geländers gesichtet wurde. Die von der örtlichen Polizei veröffentlichten Videoaufnahmen zeigen den Bon-Jovi-Frontmann und eine Frau, wie sie am Dienstagabend in der Mitte der Brücke entlanggehen.

Sie nähern sich langsam der Frau, bevor der Sänger sich auf das Geländer stützt und offenbar mit ihr zu sprechen beginnt. Die Frau, die mit Jon Bon Jovi unterwegs war, streichelt der Frau am Brückengeländer den Rücken, während beide sie ermutigen, sich in Sicherheit zu bringen. Dann sieht man, wie sie der Frau helfen, wieder über das Geländer zu klettern. Der Musiker umarmt sie daraufhin und sie stehen etwa eine Minute lang zusammen, bevor sie gemeinsam die Brücke wieder hinuntergehen.

Polizei: "Ein großes Lob an Jon Bon Jovi und sein Team"

Das Metropolitan Nashville Police Department veröffentlichte das Video auf seinem YouTube-Kanal und erklärte auf "X", der Sänger habe einer "verzweifelten Frau" geholfen. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform schrieb die Polizei: "Ein großes Lob an @jonbonjovi und sein Team, die einer Frau auf der Seigenthaler Ped Bridge in der Nacht zum Dienstag geholfen haben. Bon Jovi half ihr, sich von der Kante über dem Cumberland River in Sicherheit zu bringen."

Das Youtube-Video ist inzwischen wieder gelöscht.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111