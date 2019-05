Simone ist Germany’s next Topmodel Eine Prise Glitzer-Feminismus fürs Image

Hollywood in Düsseldorf – mit schrillem Geschrei und internationalen Stars zelebriert Heidi Klum das Finale von „Germany’s next Topmodel“. Den Titel gewinnt die 21-jährige Simone, aber das ist zweitrangig. In der Klum-Show geht es vor allem und eine: Heidi. Und ein bisschen noch um Tom.